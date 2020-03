US-Präsident Donald Trump kündigte bei einem Briefing im Weißen Haus an, sich auf den Defense Production Act (DPA) zu berufen, um die Versorgung von verfügbaren Ressourcen zur Bekämpfung des COVID-19-Ausbruchs zu erweitern.

„Der unsichtbare Feind ist immer der härteste Feind, aber wir werden den unsichtbaren Feind besiegen“, sagte Trump bei der Besprechung am 18. März. „Ich glaube, wir werden es sogar noch schneller schaffen, als wir dachten.“

Der DPA erlaubt dem Präsidenten, die Produktion von Unternehmen des Privatsektors, die kritische Industriegüter herstellen, zu steuern, um dringende nationale Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen.

Trump versucht, zusätzliche Ressourcen für die amerikanischen Notmaßnahmen gegen das Virus, das allgemein als das neuartige Coronavirus bekannt ist, zu mobilisieren. Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus als das KP-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie auszulösen.

Trump sagte, er werde die DPA-Maßnahmen am 18. März unterzeichnen. Der Präsident fügte hinzu, dass diese Maßnahmen „vorsichtshalber“ bereitgestellt würden und diese „eine Menge Gutes tun könnten, falls wir sie brauchen“.

Trump: „Wir müssen mobilisieren“

Zuvor forderten über zwei Dutzend Senatoren Trump auf, den Act aus der Zeit des Koreakrieges aufzurufen, um die Produktion von Masken, Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken zu erhöhen und die Krankenhauskapazitäten zu erweitern, um den Ausbruch zu bekämpfen.

„Ich schließe mich 27 meiner Kollegen in einem Brief an Präsident Trump an und fordere ihn auf, sich auf den Defense Production Act von 1950 zu berufen, der den Präsidenten ermächtigt, die Kapazitäten und die Versorgung unter außergewöhnlichen Umständen zu verstärken“, sagte der Minderheitenführer im Senat, Chuck Schumer, am 18. März. „Er wird in Kriegszeiten verwendet, aber wir müssen uns wie in Kriegszeiten mobilisieren, wenn es um Krankenhäuser, Betten, Vorräte und Ausrüstung geht.“

Auch Senator Ed Markey hat sich für die Einführung des Acts ausgesprochen. Er sagte in einer Erklärung: „Die Krankenhäuser des Landes stehen vor einem ernsthaften Mangel an persönlicher Schutzausrüstung für das Personal und die infizierten Patienten, darunter Kittel, Handschuhe, Gesichtsschutz, Operationsmasken und N95-Atemschutzmasken.“

Er fügte hinzu, das Gesundheitsministerium schätze, die Vereinigten Staaten könnten bis zu 3,5 Milliarden Atemschutzgeräte benötigen, während der strategische nationale Vorrat nur 12 Millionen umfasst.

US-Militär unterstützt Gesundheitsbehörden

Verteidigungsminister Mark Esper sagte am 18. März bei einem Briefing, dass sich das Militär in seiner Reaktion gegen das Virus „nach vorne neigt“. Esper sagte, das Militär werde über 5 Millionen Atemschutzgeräte aus seinen eigenen strategischen Reserven dem US-Ministerium zur Verfügung stellen werde. Er fügte hinzu, 1 Million Masken seien „sofort verfügbar“.

Das Pentagon gab am 17. März bekannt, dass es auch 2.000 spezielle Beatmungsgeräte an die Gesundheitsbehörden liefern werde.

Esper sagte auch, dass er am 17. März ein Briefing am medizinischen Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der U.S. Army in Fort Detrick, Maryland, erhielt, das er als „das wahrscheinlich wichtigste Forschungsinstitut des Militärs“ bezeichnete.

Der Minister gab bekannt, die Einrichtung in Fort Detrick sei Teil eines behördenübergreifenden Teams, das an einem COVID-19-Impfstoff und Therapeutika arbeitet. „Sie machen dort große Fortschritte“, sagte er und fügte hinzu, das Pentagon werde sein 16. Labor zertifizieren, um die Durchführung von COVID-19-Tests aus dem ganzen Land zu unterstützen. Er sagte, eine Reihe von Feld- und Expeditionskrankenhäusern seien angewiesen worden, sich auf einen Einsatz vorzubereiten, falls einer erforderlich werden würde.

Esper sagte auch, er werde sich mit den Behörden des Bundesstaates New York treffen, um festzustellen, wie das Militär möglicherweise bei den Bemühungen bei der Eindämmung des Virus helfen könne.

Derzeit gäbe es mindestens 923 bestätigte COVID-19-Patienten in New York City, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am 17. März auf MSNBC. De Blasio sagte am 18. März, er sei „fast so weit“, dem Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, zu empfehlen, dass die Stadt eine Ausgangssperre verhängen solle, die die Menschen in ihren Häusern bleiben ließe.

In einer massiven Bundesaktion forderte Trump am 17. März den Kongress auf, die Notfallschecks für die Amerikaner zu beschleunigen, bezog das Militär für Feldoperationsräume und rief die Bevölkerung – insbesondere sozial aktive Millennials – dazu auf, ihren Teil dazu beizutragen, die Ausbreitung durch zu Hause bleiben zu stoppen.

Allein das von Trump vorgeschlagene Wirtschaftspaket könnte sich einer Milliarde Dollar nähern, eine Rettungsinitiative, die es seit der Rezession der 1920er Jahre nicht mehr gegeben hat. „Es wird groß sein, es wird mutig sein – ich glaube, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Trump bei einem Briefing am 17. März über die Maßnahme.

Der Präsident will, dass die Schecks innerhalb von zwei Wochen an die Öffentlichkeit geschickt werden und drängt den Kongress, das auffällige Konjunkturpaket in wenigen Tagen zu verabschieden.

