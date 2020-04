USA drohen Iran wegen Militär-Satelliten Konsequenzen an

Die USA haben dem Iran wegen des Starts eines Militär-Satelliten Konsequenzen angedroht. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Mittwoch (22. April) in Washington, Teheran habe gegen Vorgaben des UN-Sicherheitsrates verstoßen. „Ich denke, der Iran muss zur Verantwortung gezogen werden.“

Der Iran hatte zuvor erklärt, erstmals einen Militär-Satelliten erfolgreich ins All befördert zu haben. Der Satellit sei mit einer Trägerrakete aus einem Wüstengebiet im Zentrum des Landes in die Umlaufbahn gebracht worden, erklärten die iranischen Revolutionsgarden. Zuletzt hatte der Iran Anfang Februar eine Rakete mit einem Satelliten ins All geschossen. Er verfehlte jedoch aufgrund einer zu geringen Geschwindigkeit die geplante Umlaufbahn.

Die USA betrachten das Weltraumprogramm der Iraner als Provokation. Washington fürchtet, dass Teheran die Erkenntnisse zur Ausweitung seiner Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen und für sein Atomprogramm nutzt. Seit dem einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran im Mai 2018 verfolgt US-Präsident Donald Trump eine Politik des „maximalen Drucks“ und führte erneut harte Sanktionen gegen das Land ein. (afp)