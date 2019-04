Politik » Welt USA: Kampf gegen illegale Migration – Illegale Einwanderer bleiben künftig bis zur Anhörung in Haft

Illegal in die USA gekommene Asylbewerber könnten einem US-Medienbericht zufolge künftig über Monate oder Jahre festgehalten werden. Wie die "New York Times" am Dienstag berichtete, erließ US-Justizminister Bill Barr eine entsprechende Anordnung.