USA kritisieren Nordkorea für Schließung der Kommunikationskanäle zu Südkorea

Die USA haben Nordkorea für die Schließung aller offiziellen Kommunikationskanäle zu Südkorea kritisiert. „Wir sind enttäuscht über die jüngsten Handlungen Nordkoreas“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Dienstag in Washington. Pjöngjang müsse zu „Diplomatie und Kooperation“ zurückkehren. Die USA hätten sich immer für „Fortschritte in den inner-koreanischen Beziehungen“ stark gemacht.

Nordkorea hatte zuvor angekündigt, sämtliche offiziellen Kommunikationskanäle zum „feindlichen“ Südkorea zu kappen. So werde das gemeinsame Verbindungsbüro geschlossen.

Hintergrund des Streits ist eine Aktion südkoreanischer Aktivisten, die Flugblätter mit kritischen Botschaften über die Politik des Nordens über die Grenze geschickt hatten. Bereits vergangene Woche hatte die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mit dem Rückzug Pjöngjangs aus einem Militärabkommen mit Südkorea gedroht. (afp)