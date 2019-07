USA: Pompeo kündigt eine internationale Allianz zur Verteidigung der Religionsfreiheit an

Am letzten Tag der dreitägigen Ministerkonferenz zur Förderung der Religionsfreiheit sprachen Vizepräsident Michael Pence und Außenminister Mike Pompeo jeweils vor Hunderten von Ministern, religiösen Führern und anderen aus 106 Nationen, um die „unveräußerlichen Rechte“ der Religionsfreiheit zu feiern und Verurteilungen in die Tat umzusetzen. Pompeo kündigte zwei neue Initiativen an.

Pence sagte: „Seit den ersten Tagen unserer Nation steht Amerika für Religionsfreiheit. Unsere ersten Siedler verließen ihre Häuser und alles, was sie kannten, für die „Chance, ein Leben von vorne anzufangen“. Sie haben den Schutz der Religionsfreiheit in unsere Gründungsurkunden und frühesten Gesetze aufgenommen. Und nachdem unsere Unabhängigkeit errungen war, haben die Handwerker der amerikanischen Verfassung die Religionsfreiheit als die erste unserer amerikanischen Freiheiten verankert.

Unsere Unabhängigkeitserklärung verkündet, dass unsere kostbaren Freiheiten nicht das Geschenk der Regierung sind, sondern unveräußerliche Rechte, die von unserem Schöpfer verliehen werden. Die Amerikaner glauben, dass die Menschen nach dem Diktat ihres Gewissens und nicht nach dem Diktat der Regierung leben sollten.“

Pompeo feierte in seiner Rede das Wachstum des Ministerials zur Förderung der Religionsfreiheit. „Ich möchte auch das bemerkenswerte Wachstum der Besucherzahlen von einem Jahr aufs nächste erwähnen. Ich hoffe, wir können diesen Trend fortsetzen. Es gibt hunderte weitere Teilnehmer, und wir danken euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um daran teilzunehmen.

Es ist die größte Menschenrechtsministerkonferenz, die jemals im Außenministerium der Vereinigten Staaten abgehalten wurde. Es ist auch für unser Land, das inzwischen mehr als 200 Jahre alt ist, die größte Veranstaltung, die jemals von einem US-Außenminister veranstaltet wurde. Es ist wirklich bemerkenswert.“

Aktionen

Sowohl Pence als auch Pompeo stellten fest, dass 83 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern leben, in denen die Religionsfreiheit entweder bedroht oder ganz verweigert wird. Die beiden sagten, die Situation sei dringend, ohne eine Minute zu verlieren.

Pompeo sagte, es sei an der Zeit, „unsere Überzeugungen in die Tat umzusetzen“, und kündigte zwei Initiativen an.

„Erstens lassen wir den Worten Taten folgen.“

Pompeo sagte, dass das Außenministerium einen Internationalen Fonds für Religionsfreiheit eingerichtet hat – einen Multi-Geber-Fonds, der Opfern von Verfolgung auf der ganzen Welt schnelle Hilfe bietet. „Es dient bereits dem Guten, und sein Zweck wird immer größer auf der Welt.“

Pompeo sagte, seit 2017 hätten die Vereinigten Staaten mehr als 340 Millionen Dollar für gefährdete religiöse und ethnische Gemeinschaften im Irak bereitgestellt, insbesondere für den Völkermord durch ISIS.

„Und heute habe ich das Privileg, bekannt zu geben, dass 27 Millionen US-Dollar an neuer humanitärer Hilfe bereitstellt sind, um diesen Fortschritt aufrechtzuerhalten“, sagte Pompeo.

Eine weitere Initiative sei die Gründung einer Internationalen Allianz für Religionsfreiheit.

Wir hoffen, dass dieses neue Instrument, das erste internationale Gremium, das sich diesem spezifischen Thema widmet, auf den bisherigen Bemühungen aufbauen und gleichgesinnte Länder zusammenbringen wird, um sich den Herausforderungen der internationalen Religionsfreiheit zu stellen.“

Pompeo sagte, dass noch mehr Länder planen, die Religionsfreiheit zu fördern. Zu diesen Ländern gehörten das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Albanien, Kolumbien, Marokko und der Vatikan.

„Und auch in den multilateralen Institutionen der Welt müssen wir Fortschritte machen. Dank der Bemühungen Polens hat die UN-Generalversammlung den 22. August zu einem besonderen Tag zum Gedenken an die Opfer religiöser Verfolgung erklärt. Bitte gedenkt auch in euren Heimatländern“, sagte Pompeo.

China herausheben

Sowohl Pence als auch Pompeo hoben China als „Heimat einer der schlimmsten Menschenrechtsverbrechen unserer Zeit“ hervor. „Es ist wirklich der Ort des Jahrhunderts“, sagte Pompeo.

„Die Kommunistische Partei Chinas fordert die Kontrolle über das Leben des chinesischen Volkes und seiner Seelen. Chinesische Regierungsbeamte haben sogar andere Länder davon abgehalten, an diesem Treffen teilzunehmen“, sagte Pompeo.

“Wenn Sie heute hier sind und ein Land, das sich dem chinesischen Druck, hierher zu kommen, widersetzt hat, begrüßen wir Sie und danken Ihnen. Und wenn Sie aus dem gleichen Grund nicht teilnehmen wollen, haben wir es zur Kenntnis genommen.“

Pompeo nannte die Fälle des Falun-Gong-Praktizierenden Chen Huixia und Pastor Wang Yi als Beispiele für religiöse Verfolgung in China.

„Im September letzten Jahres wurde Chen Huixia, ein Mitglied des Falun Gong, allein wegen Ausübung seines Glaubens zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

„Im Mai 2018 verhafteten die Behörden Wang Yi, den Pastor der Early Rain Covenant Church, einer großen, nicht registrierten Kirche in Chengdu, wegen offener Kritik an den Kontrollen der Regierung zur Religionsfreiheit. Er ist heute noch im Gefängnis“, sagte Pompeo.

Pence stellte fest, dass der christliche Glaube zwar auch in China ins Visier genommen wird, „aber eine der größten Ironien in der Geschichte des Christentums ist, dass das heutige kommunistische China das schnellste Wachstum des christlichen Glaubens in den letzten 2000 Jahren verzeichnet.

Noch vor 70 Jahren, als die Kommunistische Partei die Macht übernahm, gab es weniger als eine halbe Million chinesische Christen – heute, nur zwei Generationen später, hat der Glaube an Jesus Christus bis zu 130 Millionen chinesische Christen erreicht.“

Am zweiten Tag der Ministerkonferenz zur Förderung der Religionsfreiheit, dem 17. Juli, traf Präsident Trump mit 27 Überlebenden religiöser Verfolgung aus 17 Ländern zusammen. Vier von ihnen kamen aus China, darunter der Falun-Gong-Praktizierende Yuhua Zhang, der uigurische muslimische Jude Ilham, der tibetische Buddhist Nyima Lhamo und Christ Manping Ouyang.

Sanktionen

Nachdem Pence die Aufzeichnungen des iranischen Regimes über die Verweigerung der Religionsfreiheit innerhalb und außerhalb des Landes zur Kenntnis genommen hatte, erwähnte er, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen zwei Führer der von Iranern unterstützten Milizen verhängt hätten. „Die Vereinigten Staaten werden nicht tatenlos zusehen, wie iranisch unterstützte Milizen Terror verbreiten“, sagte er.

Pence sagte, dass die Vereinigten Staaten in dieser Woche Visasanktionen gegen die beiden führenden burmesischen Militärführer – den Oberbefehlshaber und seinen Stellvertreter – sowie gegen zwei Kommandanten leichter Infanteriebrigaden verhängten, wegen einer brutalen Kampagne zur ethnischen Säuberung gegen das Volk der Rohingya, das mehr als 700.000 Menschen gezwungen hat, über die Grenze nach Bangladesch zu fliehen.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von nmc)

Originalartikel: https://www.theepochtimes.com/pompeo-announces-an-international-alliance-to-defend-religious-freedom_3008010.html