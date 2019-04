USA stoppen Kampfjet-Lieferung an die Türkei

Wegen eines Rüstungsgeschäfts zwischen Ankara und Moskau haben die USA die Auslieferung von F-35-Kampfflugzeugen an die Türkei gestoppt. Sollte der Nato-Partner am Kauf des russischen S-400-Luftabwehrsystems festhalten, „ist ihre weitergehende Teilnahme am F-35-Programm gefährdet“, erklärte Pentagonsprecher Charles E. Summers Jr. am Montag. Die Türkei ist nicht nur Käufer des US-Kampfjets, sondern auch mit mehreren Unternehmen an dessen Herstellung beteiligt.

Ankara hatte vergangene Woche signalisiert, trotz wachsenden Drucks aus Washington am Kauf der Luftabwehrraketen festhalten zu wollen. Die USA und andere Nato-Länder sind besorgt, dass Russland über das S-400-System Informationen zu Nato-Flugzeugen erlangt. Auch gibt es Zweifel, dass es mit westlichen Systemen kompatibel ist.