USA stufen chinesische Medien im Ausland als „Waffen des Propagandaapparats der KPCh“ ein

Die Vereinigten Staaten wollen künftig fünf große chinesische staatliche Medienunternehmen, die in den USA operieren, wie „Auslandsvertretungen“ mit Mitarbeitern der Regierung in Peking behandeln. Demnach müssen diese Medien ihre Mitarbeiter und US-Besitztümer beim Außenministerium registrieren lassen.

Beamte des Außenministeriums sagten am 18. Februar anonym aus, dass in Übereinstimmung mit dem Gesetz die staatlichen chinesischen Medien Xinhua, China Global Television Network, China Radio International, China Daily und People’s Daily ab sofort als „Auslandsvertretungen“ bezeichnet werden.

Die Benennung basierte „… auf der sehr unbestreitbaren Tatsache, dass alle fünf der Kontrolle der chinesischen Regierung unterliegen“, sagte ein Beamter und fügte hinzu, dass China die staatliche Kontrolle über seine Medien verschärft habe und Präsident Xi Jinping sie aggressiver zur Verbreitung von pro-Peking-Propaganda genutzt habe.

„Die Kontrolle sowohl über den Inhalt als auch die redaktionelle Kontrolle hat sich während der Amtszeit von Xi Jinping verstärkt“, sagte der Beamte. „Diese Jungs sind in der Tat die Waffen des Propagandaapparats der KPCh (Kommunistische Partei Chinas).

Die Epoch Times hat sich für ein Statement an alle genannten Medien gewandt, aber keine Antwort erhalten.

Mehr Transparenz

Eine solche Einstufung der Unternehmen ermöglicht es, dass deren US-Abteilungen das Außenministerium über personelle Änderungen informieren und die US-Regierung um eine vorherige Genehmigung zum Kauf oder zur Anmietung von Büroräumen in den Vereinigten Staaten bitten müssen. So gilt es auch für ausländische diplomatische Vertretungen.

Der Beamte sagte, dass die Unternehmen am Dienstag über die weiteren Anforderungen informiert wurden und dass die Offenlegung dem Außenministerium helfen würde, besser zu verstehen, wie die Unternehmen in den Vereinigten Staaten arbeiten.

Ein zweiter Beamter des Außenministeriums sagte, dass die Kontrolle Pekings über Chinas staatliche Medien „immer drakonischer“ geworden sei. Im Gegensatz dazu habe die Abteilung die Entscheidung lange überlegt und die Medienunternehmen als „Organe des chinesischen Einparteien-Staatspropagandaapparates“ bezeichnet.

Der China Daily ist eine englischsprachige Zeitung, die von der Kommunistischen Partei Chinas herausgegeben wird. Hai Tian Development USA vertreibt die People’s Daily, die offizielle Publikation des Zentralkomitees der Partei.

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China haben seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump vor drei Jahren zugenommen, wobei die Streitigkeiten von Handelszöllen bis hin zu Anschuldigungen wegen chinesischer Spionage in den Vereinigten Staaten und der Unterstützung der USA für Taiwan reichen.

Die Entscheidung vom Dienstag, so die Beamten, stehe in keinem Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen China und den USA.

Ein Beamter des Ministeriums sagte, die Benennung der Medien als „Auslandsvertretungen“ solle mehr „Transparenz“ schaffen, da das Außenministerium über mehr Informationen über ihre Mitarbeiter und ihre Beteiligungen verfügen werde. „Wir dienen einem bestimmten Zweck, indem wir deutlich machen, dass diese Jungs ein fester Bestandteil der Regierung der VR China sind. Dies sind keine unabhängigen journalistischen Einrichtungen“, sagte der Beamte.

Als Reaktion auf die Entscheidung sagte Außenminister Mike Pompeo zu Axios in einer Erklärung, dass die Aktion „längst überfällig“ sei.

„Wir sind entschlossen, China so zu behandeln, wie es ist, und nicht wie wir es wollen. In China arbeiten alle Medien für die Kommunistische Partei Chinas, wie Generalsekretär Xi Jinping ausdrücklich erklärt hat“, sagte Pompeo. „Da diese Organisationen für die KPCh arbeiten, ist es nur angemessen, dass wir sie wie Auslandsvertretungen behandeln, was bedeutet, dass sie der Regulierung durch das Außenministerium unterliegen.“

Originalartikel in Englisch: US to Treat State-Owned Chinese Media as Operatives of the Communist State / deutsche Bearbeitung von nmc

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]