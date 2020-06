USA: Unternehmen in Atlanta feuert Stiefmutter eines ehemaligen Polizisten

In der US-Stadt Atlanta wurde die Stiefmutter eines ehemaligen Polizisten gefeuert. Offenbar bestand ihr einziges Verbrechen darin, die Stiefmutter des wegen Mordes angeklagten Polizisten zu sein.

Die Stiefmutter eines ehemaligen Polizeibeamten aus Atlanta, US-Bundesstaates Georgia, der diese Woche des Mordes angeklagt wird, wurde von ihrem Arbeitgeber entlassen. Melissa Rolfe arbeitete für den Hypothekenkreditgeber Equity Prime Mortgage als Personaldirektorin.

In einer Erklärung des Unternehmens hieß es: Es sei „unerlässlich, eine sichere Umgebung für alle Mitarbeiter aufrechtzuerhalten“. Die Kündigung von Melissa Rolfe wäre „eine direkte Folge ihrer Handlungen am Arbeitsplatz gewesen. Sie hat gegen die Firmenpolitik verstoßen“, so Equity. „Während der Arbeit mit Melissa stellten wir fest, dass sie gegen die Firmenpolitik verstieß und für viele unserer Mitarbeiter eine unbequeme Arbeitsumgebung schuf.“

Rolfe „verlor schließlich das Vertrauen ihrer Kollegen, der Führungskräfte und vieler Mitarbeiter, die sich in ihrer Umgebung nicht mehr wohlfühlten“, fuhr das Unternehmen fort. Wenn Mitarbeiter „ein feindseliges Arbeitsumfeld schaffen“, können sie entlassen werden, hieß es in der Erklärung.

Equity tut „immer das Richtige“

Equity bestätigte die Entlassung, nachdem Tucker Carlson von „Fox News“ darüber berichtete. In seiner Sendung am Donnerstag (18.6) zitierte Carlson eine Quelle mit den Worten: Melissa Rolfe wurde „anscheinend gefeuert, und ihr einziges Verbrechen bestand darin, die Stiefmutter von dem Polizeibeamten Rolfe zu sein“. Der Quelle zufolge wurde Rolfe zuvor noch mitgeteilt, dass ihr Arbeitsplatz „sicher“ sei.

Steven Gaynor, der Präsident der Polizeibruderschaft von Cobb County, US-Bundesstaat Georgia, teilte der Epoch Times mit: Soweit er wisse, sei Melissa Rolfe „einfach deshalb gefeuert worden, weil sie die Stiefmutter von Garrett Rolfe ist“.

Danach veröffentlichte Equity eine ausführliche Erklärung, in der es hieß: Das Unternehmen werde von dem Grundsatz geleitet: „Tue immer das Richtige“. „Unser unerschütterliches Engagement, immer das Richtige zu tun, hat dazu geführt, dass wir die Verbindung zu einer Mitarbeiterin abgebrochen haben, die Ansichten geäußert hat, die nicht mit unserer Kultur übereinstimmen“, so die Mitteilung des Unternehmens. Und weiter: „Rassismus, Diskriminierung oder Ungerechtigkeiten jeglicher Art“ würden nicht toleriert.

Schießerei in Atlanta

Garrett Rolfe, ein Polizeibeamter aus Atlanta, wurde letzte Woche entlassen. Er und ein anderer Polizist überprüften am 12. Juni einen Mann, der in einem Auto im Drive-in eines Wendy’s schlief. Nachdem der Mann etwa 40 Minuten lang – auch auf Alkohol – überprüft worden war, brach eine Auseinandersetzung aus. Der Mann, Rayshard B. widersetzte sich schließlich der Verhaftung.

B. kämpfte mit den Polizisten, stahl einen ihrer Taser und feuerte ihn auf Rolfe ab. Während er davonlief, richtete er den Elektroschocker erneut auf Rolfe. Dann feuerte der Polizist seine Waffe ab und traf ihn zweimal. Die Schüsse waren tödlich.

Der Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, Paul Howard, klagte Rolfe am Mittwoch wegen Mordes an. Rolfe muss mit der Todesstrafe rechnen. Der Anwalt des ehemaligen Polizisten sagte, Rolfe hätte nicht angeklagt werden sollen. Sein Mandant habe ein Geräusch gehört, das er für einen Schuss hielt, kurz bevor er seine Waffe abfeuerte. Aus Angst um seine Sicherheit und die Sicherheit der Zivilisten um ihn herum, habe Rolfe auf den Mann gefeuert, sagte sein Anwalt in einer Erklärung.

Als B. zu Boden fiel, stellte Rolfe das Feuer ein. Er rief den Notdienst und begann mit der Wiederbelebung. Der Mann verstarb an Ort und Stelle. Rolfe und Devin Brosnan, der andere ehemalige Polizist, der in die Situation verwickelt war, stellten sich am Donnerstag der Polizei. Brosnan wurde auf Kaution entlassen. Rolfe bleibt ohne Kaution in Gewahrsam.

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times: Stepmother of Former Atlanta Police Officer Fired

(deutsche Bearbeitung so)