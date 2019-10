Wegen Unterdrückung des Volkes: USA verhängen neue Sanktionen gegen Kuba

Die USA haben neue Sanktionen gegen Kuba verhängt. Mit Ausnahme des Flughafens der Hauptstadt Havanna dürfen US-Fluggesellschaften ab dem 10. Dezember keine Flughäfen in Kuba mehr anfliegen, wie das US-Verkehrsministerium am Freitag bekanntgab. Es folgte damit einer Empfehlung des US-Außenministeriums.

Die US-Regierung will mit der Strafmaßnahme nach eigenen Angaben die kubanische Regierung für die Unterdrückung des eigenen Volkes und die Unterstützung des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro bestrafen. Betroffen sind den Angaben zufolge insgesamt neun internationale Flughäfen in Kuba, darunter der Flughafen der zweitgrößten Stadt Santiago de Cuba.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat den unter Vorgänger Barack Obama eingeleiteten Kurs der schrittweisen Annäherung an das kommunistische Kuba weitgehend wieder rückgängig gemacht und neue Sanktionen verhängt.

Am Freitag vergangener Woche hatte Washington bereits US-Unternehmen untersagt, Flugzeuge an kubanische Fluggesellschaften zu verleihen. Die staatliche kubanische Fluggesellschaft Cubana de Aviación sah sich daher am Mittwoch gezwungen, Flüge nach Mexiko, Venezuela und in Karibikstaaten zu streichen. Schon seit Juni dürfen US-Kreuzfahrtschiffe die Insel nicht mehr ansteuern. (afp/so)