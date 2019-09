USA verschieben neue China-Strafzölle um zwei Wochen

Die USA verschieben einen Teil der geplanten neuen Strafzölle auf Waren aus China um zwei Wochen bis Mitte Oktober. Das teilte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Bei der Entscheidung habe eine Rolle gespielt, dass die Volksrepublik ihren 70. Geburtstag feiere, so Trump.

Chinas Vizeministerpräsident Liu He habe ihn darum gebeten. Gleichzeitig sprach der US-Präsident von einer „gesture of goodwill“.

At the request of the Vice Premier of China, Liu He, and due to the fact that the People’s Republic of China will be celebrating their 70th Anniversary….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. September 2019