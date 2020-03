Verwaiste oder unbegleitete Kinder sind der Tragik in der Provinz Hubei ausgesetzt

Am 23. Januar verhängten die chinesischen Behörden in Wuhan und anderen Städten in der Provinz Hubei eine Ausgangssperre, um das KPCh-Virus (Kommunistische Partei Chinas) einzudämmen.

Viele Eltern, bei denen der Verdacht besteht oder bestätigt wurde, dass sie das Virus haben, wurden zwangsweise in Quarantäne versetzt, wodurch ältere oder minderjährige Kinder zurückgelassen wurden, um sich selbst zu versorgen.

Video 1:

Standort: Stadt Xiaogan, Provinz Hubei

Ein am 14. März veröffentlichtes Video zeigte, dass ein Kind verhungerte, als es in Xiaogan, Provinz Hubei, allein zu Hause zurückgelassen wurde. Es wird angenommen, dass das Kind mehr als zehn Tage vor dem Fund seiner Leiche durch die Hausverwaltung starb.

Mann: Sehen Sie? Ein Kind verhungerte zu Hause in der Lisi-Gemeinde. Es ist verwest, wird in einer Plane weggetragen. Die Ärzte kamen, um die Umgebung zu desinfizieren.

Video 2:

Standort: Stadt Huanggang, Provinz Hubei

Ein Teenager mit zerebraler Lähmung wurde in der Stadt Huanggang in der Provinz Hubei allein zu Hause gelassen, als sein Vater unter Quarantäne gestellt wurde, weil er Symptome des Wuhan-Coronavirus zeigte. Der 17-jährige Yan Cheng starb wenige Tage später an den Folgen unzureichender Pflege.

Netizen „The Silent Power“ beschrieb, wie Yan Cheng aufgrund der Ignoranz des herrschenden kommunistischen Regimes starb.

Sie sagte: „In diesen vier Tagen, 23, 24, 25 und 26, hatte Yan Cheng zweimal gegessen. Niemand wechselte seine Windeln, er war ganz von Stuhl und Urin bedeckt.“

„Am 27. kam niemand zu Yan Cheng, und er aß nichts. “

„Am Morgen des 28. März gingen Yan Chengs zweite Tante und der Dorfarzt zu ihm, um ihn zu füttern und seine Kleidung zu wechseln. Der Dorfarzt war draußen und ging nie in Yan Chengs Haus. Beim Waschen von Yan Cheng und dem Wechseln seiner Windel, stellte seine Tante fest, dass sein ganzer Körper nass war, weil seit 6 Tagen niemand mehr seine Windeln gewechselt hatte. Schon am 28. wurde es ihm unmöglich, etwas zu essen, und er konnte nicht einmal den Brei schlucken“.

„Am Morgen des 29. kam jemand von einem vorübergehenden Isolationspunkt in der Gemeinde, um Yan Cheng abzuholen. Der Dorfdirektor und der Direktor des Gesundheitszentrums der Gemeinde gingen zusammen. Sie brachten ihn um 12 Uhr weg. Um etwa 14 Uhr rief der Dorfdirektor seinen Vater an. Er sagte, dass Yan Cheng bereits gestorben sei. Während dieses Ausbruchs der Lungenentzündung sei dieses Kind nicht an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Er starb an einer Erkältung. Er starb an Hunger.“

Video 3:

Standort: Stadt Shiyan, Provinz Hubei

In der Stadt Shiyan in der Provinz Hubei hat sich eine tragische Geschichte zugetragen. Am 24. Februar verbrachte ein Junge, von weniger als sechs Jahren, mehrere Tage allein mit der Leiche seines Großvaters. Er wurde erst gefunden, als ein Coronavirus-Arbeiter zu seiner Wohnung ging, um die Temperatur der Menschen zu messen. Der Großvater wurde ordentlich mit einer Decke zugedeckt aufgefunden. Der Junge sagte, er habe durch den Verzehr von Keksen überlebt.

Video 4:

Standort: Stadt Wuhan, Provinz Hubei

Ein Mädchen aus Wuhan wurde allein zu Hause gelassen, nachdem ihre Eltern für die Quarantäne weggebracht worden waren. Eine Frau aus der Gemeinde schickte ihr Essen und versuchte, sie zu beruhigen, um dann selbst zusammenzubrechen.

Die Frau: „Sei ein braves Mädchen da drin. Nicht weinen. Hast du gehört? Nicht weinen, ja?“