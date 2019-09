Video vom UN-Gipfel geht viral: So grantig schaut Greta auf Trump

US-Präsident Donald Trump hat mit Ironie auf die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg reagiert. „Sie scheint ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut. So nett anzusehen“, schrieb Trump wenige Stunden nach Thunbergs Auftritt auf dem UN-Klimagipfel am Montag ironisch.

Die 16-Jährige hatte in einer zornigen Rede auf dem Gipfel in New York Regierungen rund um den Globus „Verrat“ an ihrer Generation vorgeworfen. „Sie lassen uns im Stich“, rief Thunberg den in New York versammelten Staats- und Regierungschefs zu.

Thunberg wirft Trump böse Blicke zu

Zuvor kam es zu einem Showdown zwischen Thunberg und Trump. Die beiden trafen zufällig aufeinander. Ein Kameramann filmte, wie Trump an der Klima-Aktivistin vorbeigeht.

Das Video von dem Zusammentreffen der beiden ging viral. Grund ist vor allem, dass Thunberg sehr böse auf Trump schaut, während Trump sie im Vorbeigehen offenbar gar nicht bemerkte.

Entstanden ist das Video hinter den Kulissen des Klimagipfels. (dpa/sm)