Türkei schiebt vier IS-Terroristinnen mit sieben Kindern nach Frankreich ab

Die Türkei hat vier französische IS-Terroristinnen und ihre sieben Kinder nach Frankreich abgeschoben. „Die Ausweisung ausländischer terroristischer Kämpfer geht weiter. In diesem Rahmen wurden elf französische Staatsangehörige zurückgeschickt“, erklärte das Innenministerium in Ankara am Montag.

Nach Angaben einer Quelle aus dem Ministerium wurde die Abschiebung am Montagvormittag vorgenommen. Eine Quelle aus der französischen Justiz bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Frauen und Kinder in Frankreich angekommen seien.

Nach Angaben informierter Kreise in Paris waren die Frauen aus von kurdischen Milizen kontrollierten Lagern in Syrien entkommen und später von türkischen Behörden festgenommen worden.

Die Abschiebung nach Frankreich wurde der französischen Justizquelle zufolge gemäß dem „Protokoll Cazeneuve“ vorgenommen.

Dabei handelt es sich um eine 2014 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Türkei und Frankreich, die erlaubt, mutmaßliche IS-Terroristen, die aus Syrien über die Türkei nach Hause zurückkehren wollen, bei der Ankunft festzunehmen.

Frauen wurden umgehend festgenommen

Gegen zwei der vier Frauen habe ein Haftbefehl vorgelegen, sie würden direkt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, hieß es aus der französischen Justiz. Die beiden anderen Frauen seien nach ihrer Rückkehr in Gewahrsam genommen worden. Die Kinder wurden demnach vom Jugendamt betreut.

Die Türkei hatte Anfang November angekündigt, sämtliche inhaftierten ausländischen IS-Terroristen nach und nach in ihre Heimatländer abzuschieben.

Auch zehn Deutsche wurden daraufhin ausgewiesen, darunter eine siebenköpfige Familie aus der salafistischen Szene in Hildesheim, die verdächtigt wurde, nach Syrien reisen zu wollen. Zudem kehrten zwei deutsche Frauen zurück, die sich mit ihren Männern der IS-Miliz in Syrien angeschlossen haben sollen. (afp)