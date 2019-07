Vorerst keine weiteren Strafzölle: USA und China setzen Verhandlungen fort

Im Ringen um eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China steht noch in dieser Woche ein neues Gespräch zwischen beiden Seiten an.

In den nächsten Tagen werde es ein nächstes Telefonat auf ranghoher Ebene geben, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington. Sollte es „deutlichen Fortschritt“ geben, stünden die Chancen für weitere Gespräche gut.

Erste Telefonate bereits vor einer Woche

Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatten bereits vor gut einer Woche mit Vertretern Chinas telefoniert.

Es war der erste formelle Kontakt zwischen beiden Seiten seit dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Japan Ende Juni.

Trump und Xi hatten in Osaka verkündet, wieder verhandeln zu wollen. Trump sagte dabei, er wolle vorerst keine weiteren Strafzölle auf Waren aus China erheben – zugleich sprach er davon, China werde eine „enorme“ Menge an Agrargütern aus den USA kaufen. (afp)