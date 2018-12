Weltbevölkerung steigt auf 7,674 Milliarden Menschen

Die Weltbevölkerung erhöht sich zum 1. Januar 2019 auf über siebeneinhalb Milliarden Menschen – nämlich 7.674.575.000 Menschen – auf der Erde leben, teilte die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung am Freitag in Hannover mit. Die Weltbevölkerung wuchs in diesem Jahr etwa um die Einwohnerzahl Deutschlands von 83 Millionen Menschen.

Den Berechnungen der Stiftung zufolge kommen bei einer Differenz aus Geburten minus Todesfälle jede Sekunde durchschnittlich 2,6 Erdenbürger hinzu. Besonders stark wachse die Bevölkerung in Afrika.

Nach aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen werde sich in Afrika die Bevölkerungszahl von heute rund 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden im Jahr 2050 fast verdoppeln.

Wenn die Welt ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, wären davon derzeit 59 aus Asien, 17 aus Afrika, zehn aus Europa, acht aus Lateinamerika, fünf aus Nordamerika und einer aus Ozeanien. Bis 2050 würde die Zahl der Dorfbewohner auf 129 steigen, so spekuliert die Entwicklungsorganisation.

Die Stiftung Weltbevölkerung sprach sich dafür aus, Frauen in Afrika mehr Gleichberechtigung zu ermöglichen. Südlich der Sahara gebe es eine hohe Zahl ungewollter Geburten. Jede zweite Frau könne nicht verhüten, obwohl sie das möchte. (afp)