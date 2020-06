Wie Phoenix TV die US-Gesetze umging, um KPC-Propaganda in den USA zu fördern

Es ist nicht das erste Mal, dass Phoenix wegen seiner Peking-freundlichen Haltung unter Beschuss geraten ist. Das Medienunternehmen konnte seine Geschichten unter das US-Publikum bringen, indem es US-Gesetze umging und die Regulierungsbehörden belog.

Es ist nicht das erste Mal, dass der offiziell in Hongkong ansässige Sender Phoenix Television wegen seiner Peking-freundlichen Haltung in die Schlagzeilen gerät. Das Medienunternehmen konnte seine Geschichten unter das US-Publikum bringen, indem es US-Gesetze umging und die Regulierungsbehörden belog.

Im April wurde der Sender bekannt, nachdem US-Präsident Trump bei einer Pressekonferenz den Hintergrund einer Reporterin infrage gestellt hatte.

„Für wen arbeiten Sie, China?“

Reporterin: „Nein, ich arbeite für Hong Kong Phoenix TV.“

„Wem gehört das, China?“ „Gehört es dem Staat?“

„Es hat seinen Sitz in Hongkong.“

„Nein, ist es im Besitz des Staates?“

„Nein, ist es nicht, es ist ein Unternehmen in Privatbesitz.“

„Okay, gut,“

Die Frage des Präsidenten kam, nachdem die Reporterin vor ihrer Frage eine lange Erklärung darüber abgegeben hatte, wie viel medizinisches Material chinesische Firmen an die USA geschickt hatten.



Aus Hongkong und doch nicht aus Hongkong?

Der Sender nennt sich selbst ein Hongkonger Medium. Öffentliche Aufzeichnungen besagen jedoch, dass der Sender in Hongkong unter Dienstlizenz ausländischer Fernsehprogramme arbeitet.

Einem Bericht der Hoover Institution der Stanford University aus dem Jahr 2019 zufolge wird Phoenix TV „vollständig von der chinesischen Regierung kontrolliert“.

Liu Changle, Chef und Gründer von Phoenix TV, ist ein ehemaliger Militärpropagandaoffizier aus China und war später Journalist beim staatlichen China National Radio und ist Ständiges Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes.

Die US-Kommunikationskommission FCC sagt, dass sich Phoenix TV zum Teil im Besitz von zwei chinesischen Staatsunternehmen befindet.

Phoenix hatte jahrelang versucht, in Südkalifornien zu senden, konnte dies jedoch nicht tun, weil eine FCC-Verordnung Radiosender mit mehr als 25 Prozent ausländischer Beteiligung blockiert.

Doch der Sender fand einen Weg, die Regelung zu umgehen.

Mexikanischen Grenzsender umfunktioniert

Im Jahr 2018 kaufte die in New York ansässige Investmentfirma H&H Capital Partners einen spanischsprachigen Radiosender in Mexiko und stellte ihn auf chinesische Sprache um. Der Mexiko-Sender, nur rund 16 Kilometer von der US-Grenze entfernt, erreicht Berichten zufolge 600.000 chinesischsprachige Amerikaner in Südkalifornien.

Damals bestritt der H&H, der Eigentümer des Senders, jegliche Verbindungen zu Phoenix TV. Vivian Huo, eine in Peking geborene und eingebürgerte US-Bürgerin, besitzt 97 Prozent der Anteile von H&H Capital Partners. 2018 gab sie an, dass H&H den Radiosender selbst gekauft und der Deal nichts mit Phoenix zu tun habe.

Radio Free Asia berichtete, dass Huo zuvor als New Yorker Finanzkorrespondentin für das chinesische Staatsmedium Global Times arbeitete. Mit ihrer chinesischen Namensversion wird sie auch als Autorin mehrerer Global-Times-Artikel über die Wall Street aufgeführt.

Im Jahr 2018 veröffentlichte der mexikanische Sender eine Stellenausschreibung auf dem Social-Media-Konto von Phoenix TV mit dem E-Mail-Kontakt der Personalabteilung von Phoenix TV.

Laut FCC erstelle in Wirklichkeit Phoenix TV die Programme des mexikanischen Senders.

Senator Cruz‘ Gesetzentwurf

Laut US-Senator Ted Cruz (Texas, Republikaner) sei H&H vollständig in die Aktivitäten von Phoenix TV verstrickt. Cruz versuchte bereits 2018 erfolglos auf die FCC einzuwirken, die Lizenz zu blockieren.

Im April dieses Jahres brachte der Senator einen Gesetzentwurf ein, um der FCC die Vergabe von Sendelizenzen an Unternehmen zu verbieten, die Radiosender mit der Absicht kaufen, die Programmsprache zu ändern, (Zitat) „es sei denn, die FCC kann bestätigen, dass das Programm des Senders niemals von einer ausländischen Regierung oder Regierungspartei beeinflusst wird“.

In einer Erklärung vom 23. Juni sagte der Senator, der Kongress solle den Gesetzentwurf verabschieden und (Zitat) „solchen Programmen wie Phoenix TV für immer ein Ende setzen“. (sm)