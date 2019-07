„Wir zahlen hohe Zinsen, und das ist unnötig“: Trump wirft der US-Notenbank Inkompetenz vor

US-Präsident Donald Trump hat die Zentralbank Fed erneut kritisiert und ihr Inkompetenz vorgeworfen. Die Notenbank „weiß nicht, was sie tut“, sagte Trump am Freitag in Washington. Die US-Wirtschaft würde abgehen „wie eine Rakete“, wenn die Fed die Leitzinsen senken würde, so der US-Präsident. „Wir zahlen hohe Zinsen, und das ist unnötig.“

Die Kurse an der Wall Street lagen am Freitagmorgen (Ortszeit) leicht im Minus. Investoren glauben wegen guter Arbeitsmarktzahlen nicht daran, dass die Fed diesen Monat die Zinsen senken wird. Trotz mehrerer Erhöhungen des Leitzinses seit 2015 sind die Zinssätze nach wie vor vergleichsweise niedrig.

Präsident Trump wirft der Zentralbank und ihrem Chef Jerome Powell seit Monaten vor, das wirtschaftliche Wachstum der USA zu bremsen. Die gute wirtschaftliche Lage des Landes ist für den Präsidenten ein Argument im Wahlkampf für eine zweite Amtszeit.

„Unserem Land geht es weiterhin wirklich gut, wirklich, wirklich gut“, sagte Trump angesichts der Arbeitsmarktzahlen. „Wir werden Rekorde brechen“, fügte er hinzu. (afp/so)