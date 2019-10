Politik » Welt Zwei Drittel gegen Friedensnobelpreis für Greta Thunberg

Am 11. Oktober wird in Oslo bekanntgegeben, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten wird. Greta Thunberg sollte ihn nicht bekommen, sagten zwei Drittel in einer Befragung des Meinungsinstituts YouGov.