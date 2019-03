Nun zwei Schiffe vor Norwegen in Seenot: Ein helfender Frachter und das zu evakuierende Kreuzfahrtschiff + VIDEO

+++ Update +++

Im selben norwegischen Küstengebiet wie zuvor ein Kreuzfahrtschiff ist ein Frachter während eines Sturms ebenfalls in Seenot geraten. Bei dem Frachtschiff „Hagland Captain“ sei ebenfalls der Motor ausgefallen, woraufhin es Schlagseite bekommen habe, teilte der Rettungsdienst mit.

Das norwegische Fernsehen berichtet, der Frachter habe sich auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff „Viking Sky“ befunden, um bei dem dort laufenden Rettungseinsatz zu helfen. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes verzögere sich dadurch. Die Menschen an Bord seien aber sicher.



Die „Viking Sky“ in Seenot

Ein Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren an Bord ist vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff setzte wegen „Motorproblemen bei schlechtem Wetter“ einen SOS-Notruf ab, wie das Rettungszentrum in Süd-Norwegen im Onlinedienst Twitter am Samstag mitteilte.

Die „Viking Sky“ habe nur noch einen funktionierenden Motor, und der Wind sei „ziemlich stark“, sagte der Chef des Polizei-Einsatzes, Tor Andre Franck, der Nachrichtenagentur AFP.

Alle Passagiere sollen laut Polizei nun an Land gebracht werden. Gegen 16.30 Uhr waren bereits etwa hundert Menschen per Hubschrauber von Bord gebracht worden. Nach Angaben der Rettungskräfte sind vier Hubschrauber im Einsatz.

Fernsehbilder zeigten das riesige weiße Schiff im aufgewühlten Meer, während Helikopter in der Luft kreisten. „Das wird dauern, bis alle evakuiert sind“, sagte Franck.

Die Hustadvika-Gewässer liegen bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gelten als gefährliches Seegebiet, in dem schon häufiger Schiffsunfälle passiert sind. (dpa)