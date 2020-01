Zwischenfazit von Jahnke: Deutschland unter der Regierung Merkel

„Nach 14 Jahren von Merkels Kanzlerschaft kann man ehrlicherweise nur zu einem sehr kritischen Urteil kommen“, schreibt der langjährige Mitarbeiter im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn, Joachim Jahnke in seinem Zwischenfazit zur Regierung Merkel. Er kritisiert, Merkel habe wichtige und notwendige Entscheidungen entweder ausgesessen oder die Verantwortung abgegeben. Zugleich lobt er, dass sie Deutschland auf internationaler Ebene „geradezu zivilisiert“ und hervorragend „präsentiert“ habe.

Abhängigkeit von China zu spät erkannt

Kanzlerin Merkel hat den Telekommunikationskonzern Huawei trotz Spionagerisiko nicht von den Anbietern für das deutsche G5-Netz ausgeschlossen. Nach zunehmender Kritik an dieser Entscheidung möchte sie nun die Verantwortung auf eine G5-Zulassungsagentur übertragen. „Doch ein Großteil dieser EU-Staaten möchte überhaupt kein Probleme mit China haben“, erklärt Jahnke und geht davon aus, dass die Zulassungsagentur ins Leere gehen dürfte.

Allgemein habe Merkel Entwicklungen zu spät erkannt, sodass Abhängigkeiten entstanden sind – so auch im Fall Chinas. Für deutsche Autohersteller wie Volkswagen sei China zwischenzeitlich der wichtigste ausländische Markt geworden. Diese Abhängigkeit könnte sich in einer Krise „bitte rächen“.

Merkel als „begeisterte Anhängerin und Aktivistin für eine ziemlich ungeregelte Globalisierung“ habe Deutschlands sozialer Marktwirtschaft mit ihrer vorangetriebenen wirtschaftlichen Integration geschadet. Chinas Handelsbilanzüberschüsse mit Deutschland hätten sich in ihrer Regierungszeit fast verfünffacht und chinesische „Billigstimporte“ die deutschen Löhne gedrückt.

Soziale Marktwirtschaft hat gelitten

Auch mit ihrer „zutiefst unsozialen“ Steuerpolitik habe die soziale Marktwirtschaft gelitten. Ein Beispiel dafür sei die Abgeltungsteuer: Wer ab 2009 hohe Gewinne an der Börse machte, zahlte nur noch 25 Prozent Einkommensteuer statt den bislang höheren progressiven Einkommensteuersatz.

Die Reform des Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetzes 2009 privilegierte die Unternehmer, Unternehmen fast oder vollständig steuerfrei an die Kinder zu übertragen. Im Gegenzug traf die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Jahr 2007 von 16 auf 19 Prozent gleichsam alle Schichten.

Durch die uneingeschränkte Unterstützung von Draghi’s Präsidentschaft bei der EZB habe die Kanzlerin dessen unsoziale Zinspolitik unterstützt. Daraus entstanden Risiken für die nächste Finanzkrise.

Altersvorsorge: Deutschland unter den Schlusslichtern

Damit sei auch das Altersvorsorgesystem in Gefahr geraten, jedoch nicht nur wegen Draghis Unterstützung. Sondern auch, weil Merkel das Rentensystem nicht an die Zahl der zunehmend alternden Menschen angepasst habe.

Seit 2005 – dem Beginn von Merkels Regierung – betrug das Rentenniveau noch 53 Prozent (im Verhältnis zum durchschnittlichen Jahresarbeitsentgelt). Bis zum Jahr 2045 soll das Rentenniveau auf 42 Prozent sinken. Die Daten beruhen auf einer Schätzung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2016.

Dass Deutschland unter den Schlusslichtern ist, belegt Jahnke auch mit einer aktuellen Erhebung der OECD. Danach soll das Rentenniveau brutto im Vergleich zum letzten Jahresarbeitsentgelt 38 Prozent betragen.

Daneben kritisiert Jahnke auch Merkels Wohnungs-, Migrations- und Klimapolitik. Der Ausstieg aus der Kohle sei zu spät gewesen, jener aus den Kernenergien aber wiederum zu früh. Und auch die Probleme im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien habe sie unterschätzt.

Während Merkels Amtszeit war die Wahlbeteiligung – verglichen mit den Zahlen laut Statista – seit 1949 durchgängig am niedrigsten. Die Zahl der Nichtwähler schwankte zwischen 22 und 30 Prozent, vor Merkels Regierung zwischen 23 und 9 Prozent. Nach einer nicht repräsentativen Emnid-Umfrage unter 507 Personen war Angela Merkel am 29. Dezember 2019 die beliebteste deutsche Politikerin.

Das gesamte Zwischenfazit von Joachim Jahnke kann hier gelesen werden: Merkels Erbe und die Folgen im neuen Jahrzehnt – Teil 1 und 2.

