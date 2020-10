New York Times bescheinigt Q „Siegeszug in Deutschland“ – Amadeu-Antonio-Stiftung warnt

Die „New York Times“ sieht in Deutschland einen fruchtbaren Boden für die Q-Bewegung, die ihren Ausgangspunkt in den USA hat. Verfassungsschützer und die Amadeu-Antonio-Stiftung warnen, Publizisten wie Jürgen Elsässer begrüßen die Entwicklung.

Die Reichweite, die Vorstellungen der sogenannten QAnon-Bewegung in Deutschland finden, hat jüngst die „New York Times“ (NYT) dazu veranlasst, einen ausführlichen Eigenbericht über den „Aufschwung von QAnon in Deutschland“ zu veröffentlichen. Verfassungsschützer seien besorgt über die von den USA ausgehende Bewegung, deren Vorstellungen über eine angebliche breite Elitenverschwörung in Politik, Medien, Wirtschaft und Prominenz Anschlussfähigkeit auf der extremen Rechten nachgesagt…