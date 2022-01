7 vs. Wild: 7 Männer, 7 Tage, jeder allein in der Wildnis von Schweden

Sieben junge Männer haben sich in der YouTube-Serie "7 vs. Wildnis" einer Herausforderung gestellt: Sieben Tage in der Wildnis mit nur sieben Gegenständen zu überleben, jeder auf sich allein gestellt. Wir sprachen mit Initiator Fritz Meinecke.

Strom, fließendes Wasser und der Supermarkt nebenan gehören für uns selbstverständlich zum täglichen Leben. Doch wie ist es eigentlich, wenn man ohne diesen Luxus der Zivilisation draußen in der Natur überleben muss? Zu diesem Thema sprach Epoch Times mit Fritz Meinecke. Er ist YouTuber im Bereich Survival, Outdoor und Abenteuer. Zuletzt veröffentlichte er eine Video-Serie, die mit vielen Millionen Aufrufen das erfolgreichste deutschsprachige YouTube-Projekt 2021 ist. Die Serie trägt den Namen „7 vs. Wild“ und handelt davon, dass sieben Teilnehmer sieben Tage lang mit sieben Gegenständen und der Kleidung am Körper ohne Verpflegung und in vollständiger Isolation in der Wildnis von Schweden überleben müssen.