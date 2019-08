Greta Thunberg segelt weiter Richtung Amerika – Mit Zeitplan könnte es knapp werden

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg segelt unverdrossen weiter in Richtung Amerika. Am Montag veröffentlichte sie wie schon in den letzten Tagen direkt aus dem Nordatlantik ein Foto von der Segelyacht Malizia II, auf der sie zusammen mit ihrem Vater und einem Dokumentarfilmer von den Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi in die USA gesegelt werden soll. „Day 6. Sunshine sailing north of the Azores!“, schrieb sie auf Twitter.

Das dazugehörige Bild zeigt fünf scheinbar bestens gelaunte Bootinsassen bei Sonnenschein auf vergleichsweise ruhiger See. Allerdings dürfte es mit ihrem Zeitplan knapp werden. Ursprünglich waren nur rund zwei Wochen für die Überfahrt veranschlagt, die Position nördlich der Azoren am sechsten Tag der Reise ist allerdings noch deutlich von der Hälfte der Strecke entfernt.

Day 6. Sunshine sailing north of the Azores! pic.twitter.com/Ao4zJp4wEy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 19, 2019

Day 5. Pos 42° 55‘ N 022° 12‘ W. A sunny day with nice winds.@borisherrmann pic.twitter.com/ZWVd3OwHF3 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 18, 2019

Das Leben auf dem Boot sei wie „Camping auf einer Achterbahn, schreibt sie am 4. Tag.

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 17, 2019



(dts)