Zahl der Deutschlandticket-Abos steigt auf 13 Millionen

Rund 13 Millionen Menschen haben im Juni ein Deutschlandticket besessen. Das geht aus den Verkaufs- und Vertriebsdaten des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hervor, über die das „Handelsblatt“ (Dienstagsausgabe) berichtet. Anfang Mai waren es noch 11,2 Millionen.

Zuwachs gab es vor allem durch die neuen, in ganz Deutschland geltenden Semestertickets. Das bundesweit einheitliche Deutschlandsemesterticket für 29,40 Euro pro Monat wurde zum Sommersemester an vielen Universitäten eingeführt. Auch beim Deutschlandticket Job gibt es laut VDV Zuwächse. Insgesamt sind nun etwa eine Million Semestertickets, 1,8 Millionen Jobtickets und 10,2 Millionen „normale“ Deutschland-Tickets am Markt.

Derzeit kostet das reguläre Deutschlandticket, mit dem bundesweit Busse und Bahnen des Regional- und Nahverkehrs genutzt werden können, 49 Euro pro Monat. Im laufenden Jahr soll der Preis stabil bleiben. Für das kommende Jahr haben die Verkehrsminister der Länder allerdings eine Preiserhöhung angekündigt. (dts)