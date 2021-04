Zugstrecke Hannover-Berlin nach Lok-Kollision gestört

Wegen einer Entgleisung zwischen Hannover und Wolfsburg kommt es zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Nachdem zwei Loks am Bahnhof Wolfsburg-Fallersleben kollidierten müssen Zug-Reisende im Nah- und Fernverkehr voraussichtlich bis nach Ostern mit Verzögerungen rechnen, erklärte ein Bahn-Sprecher gegenüber dem „NDR“.

Die ICEs und ICs zwischen Berlin und Hannover werden daher umgeleitet und halten nicht in Berlin-Spandau, Stendal und Wolfsburg. Die Umleitungsverspätung betrage etwa 60 bis 70 Minuten, teilte die Bahn am Freitag mit.

Stattdessen halten die Züge in Braunschweig, teilweise auch in Magdeburg. Bereits am Mittwochabend waren die Loks mit dem kollidiert. Verletzt wurde niemand. (dts/er)

