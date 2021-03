Weiterhin deutliche Ost-West-Unterschiede zu Rollenbildern in Familie

Die Rollenbilder in der Familie unterscheiden sich in Ost- und Westdeutschland auch noch Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung. Selbst bei der jüngeren Nachwendegeneration halten sich die unterschiedlichen Einstellungen zur Müttererwerbstätigkeit, wie das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg am Donnerstag (25. März) mitteilte. Allerdings haben sich die Differenzen insgesamt reduziert.

Ostdeutsche befürworten demnach im Schnitt etwas modernere Rollenbilder als Westdeutsche. Zwar sind sich Ost und West in dem Punkt, dass sich Männer ebenso wie Frauen an der Hausarbeit beteiligen sollten, relativ einig. Der größte Unterschied zeigt sich bei der Bewertung der Erwerbstätigkeit von Frauen mit kleinen Kindern.

Während sich im Westen die Haltung dazu im Laufe der Jahre vor allem durch den starken Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder immer weiter modernisiert und damit dem Osten angeglichen hat, scheren die Jüngeren aus.

Sowohl in West als auch in Ost zeigt die Gruppe der zwischen 1990 und 1993 Geborenen deutlich traditionellere Einstellungen zur Müttererwerbstätigkeit als ältere Befragte. Die traditionelleren Einstellungen jüngerer Ostdeutscher führen die Forscher vor allem auf die gestiegene Teilzeitarbeit von Müttern und den Abbau von Betreuungsplätzen in der Nachwendezeit zurück.

Ein großer Teil der Einstellungsunterschiede geht freilich auf unterschiedliche Lebensverhältnisse zurück. Beispielsweise arbeiten im Westen Deutschlands noch immer mehr Frauen in Teilzeit, es gibt dort mehr Menschen mit Migrationshintergrund und mehr religiös geprägte Menschen als im Osten. Dies beeinflusse die generelle Einstellung zu traditionellen Rollenbildern stark.

Für ihre Analyse verwendeten die Forscher Daten des Beziehungs- und Familienpanels pairfam. Die ursprünglich etwa 12.000 Teilnehmenden werden seit 2008 einmal pro Jahr zu Themen wie Partnerschaft, Einstellungen und Familienleben befragt. Für die Untersuchung wurden Gruppen von Ost- und Westdeutschen verglichen, die Anfang der 1970er, 1980er und 1990er Jahre geboren wurden. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!