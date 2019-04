50 Saisontore: Draisaitl beendet Hauptrunde mit Rekord

"Wann werden die politisch Verantwortlichen und ihre Unterstützer in Medien und Gesellschaft, die ich kurz Machtkartell nenne, das bereuen, was es anrichtet?" fragte Manfred Backerra auf einer Tagung in Hamburg. Backerra war Oberst im Generalstab und Chefdozent des Militärischen Nachrichtenwesens an der Führungsakademie der Bundeswehr. Mehr»