Adrenalin-Kick nach Tore-Rausch: „Auf die Spitze getrieben“

Gleich nach dem Tore-Rausch beim Fußball-Fest gegen Bosnien-Herzegowina holten sich Jamal Musiala und Co. den nächsten Adrenalin-Kick. Mit Achterbahn-Spaß vergnügten sich die Nationalspieler.

Julian Nagelsmann gönnte seiner entfesselten Gute-Laune-Combo am Tag nach dem 7:0-Rekordsieg gerne ein bisschen Abwechslung im Freizeitpark. Ein geselliger Teamabend stand zur Abrundung eines denkwürdigen Wochenendes auch noch auf dem Programm.

Joachim Löw hatte sich über sieben famose Tore gefreut. Lothar Matthäus war mit Superlativen ins Schwärmen geraten. Persönliche Heldenverehrung lehnte Nagelsmann nach Platz eins in der Nations League jedoch als verfrüht ab. Ein Heilsbringer? „Das bin ich nicht“, sagte der Bundestrainer.

Nagelsmann: „2024 ist noch nicht vorbei“

Nagelsmann sagt: „2024 ist noch nicht vorbei“. Ungarn soll nicht meinen, dass nun eine Fußball-Nationalmannschaft zum Betriebsausflug nach Budapest kommt.

„Jeder Sieg tut uns gut und auch gegen die Ungarn, gegen die es vermeintlich um nichts mehr geht, wollen wir nachlegen“, machte Joshua Kimmich vor dem Abschluss eines bewegenden Länderspieljahres klar. Der Kapitän selbst kann trotz des kurzen Knöchel-Schrecks am Dienstag (20:45 Uhr/ZDF) dabei sein.

Die Transformation von einem verstörend schlechten Krisen-Team im November 2023 zu einer Tormaschine im November 2024 ist Nagelsmann in hohem Maße anzurechnen.

In drei Sätzen formulierte er seine Mentalität: „Mir geht es schon viel drum, diese Gier zu spüren, dass man unbedingt gewinnen will. Es hilft schon, wenn man es hasst zu verlieren. Jeder, der verlieren kann, wird nie ein richtiger Gewinner sein.“ In Freiburg standen richtige Gewinner auf dem Platz und an der Seitenlinie.

Deutschland ist ein realistischer Titelaspirant für den WM-Pokal 2026 beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Die Nationalmannschaft ist nach dem Viertelfinal-Schmerz bei der Heim-EM sogar noch einmal besser geworden.

Und hat sich als Team um Kimmich, Musiala und Florian Wirtz von alten Größen wie Toni Kroos, Thomas Müller und Manuel Neuer emanzipiert. Fünf Siege, ein Remis, selbstredend keine Niederlage und 17:3-Tore stehen in diesem goldenen Herbst zu Buche.

Weltklasse als Schlagwort

Das Schlagwort, das nach dem 7:0 gegen A-Liga-Absteiger Bosnien-Herzegowina die Runde machte war: Weltklasse. Auch hier relativierte Nagelsmann noch. „Näher dran sind wir schon“, sagte der 37-Jährige.

Doch am Ziel sieht er sich noch lange nicht, trotz der jüngsten Fußball-Feste. „Man kann es immer schwer bewerten, weil man nicht gegen jeden Gegner spielt. Es werden bessere Gegner kommen als heute, aber die Entwicklung ist eine gute.“

So schön war die Tore-Gala von Musiala, Kai Havertz, Leroy Sané und den Doppelpackern Wirtz und Tim Kleindienst, dass Nagelsmann sogar nach einer Parallele zu einer der größten Sternstunden der deutschen Fußball-Geschichte gefragt wurde. Dieses 7:0, das erinnerte womöglich, was Leichtigkeit und Spielfreude anging, an das legendäre 7:1 im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien?

Diesen Vergleich wollte der Bundestrainer nicht komplett mitgehen, aber grundverkehrt fand er ihn auch nicht. „Die Spielwichtigkeit war damals deutlich größer, aber Lust hatten wir heute auch“, sagte Nagelsmann.

Jagd auf den Ball „auf die Spitze getrieben“

Entscheidend für ihn: Die Jagd auf den Ball habe man im positiven Sinn „auf die Spitze getrieben“. Wie in jener legendären Nacht von Belo Horizonte 2014. Wie passend, dass Weltmeister-Coach Löw in Freiburg im Stadion war. „Er hat sich sicherlich ganz ordentlich unterhalten gefühlt“, sagte der Bundestrainer über seinen Vor-Vorgänger als Tribünengast.

Ordentliche Unterhaltung ist eine ordentliche Untertreibung für das, was die Nationalmannschaft mit ihrem Tore-Rausch geboten hatte. Im kommenden Jahr geht es nun um den ersten Beweis der Titelfähigkeit im WM-Testlauf Nations League. Die Weichen sind in jedem Fall richtig gestellt. Bei der Auslosung des Viertelfinals der Nations League am Freitag wünscht sich niemand die deutsche Elf als K.-o.-Konkurrenten.

Als Motor dient Nagelsmann die einzige große Enttäuschung des Jahres. „Wir haben eine ordentliche Heim-EM gespielt, sind aber trotzdem im Viertelfinale ausgeschieden, allein da liegt schon viel Geheimnis drin, dass wir weiter kommen wollen“, machte er deutlich.

Musiala ist ein unglaublicher Glücksfall

80 Sekunden brauchte Musiala. Dann war mit seinem Kopfballtor der erste Glücksmoment perfekt. Nagelsmann sieht in dem 21-Jährigen nicht nur den Fußball-Zauberer, als der er derzeit überall gefeiert wird. Der Münchner besticht für den Bundestrainer mit einem Wesenszug, der ihn zum Musterschüler macht.

„Bei ihm können sich viele junge Spieler, die Profi werden wollen, was abschneiden. Er hört extrem zu, er will immer alles wissen, holt sich Szenen, will besser werden. Er hat nicht das Statusdenken, dass er der Superstar ist und nichts mehr lernt, er ist extrem offen und am Ende belohnt er sich selbst“, sagt Nagelsmann.

Der Konkurrenzkampf funktioniert

Wer etwas über den Charakter und den Konkurrenzkampf in dieser Nationalmannschaft lernen wollte, der musste nach einer guten Stunde genau hinschauen. Musiala, Wirtz, Maximilian Mittelstädt und Robert Andrich raus.

Serge Gnabry, Sané, Benjamin Henrichs und Felix Nmecha rein. Und nichts ändert sich. Deutschland spielt weiter auf Tempo und Tore.

„Es steht 5:0 und wir bringen vier Spieler und alle vier geben Vollgas, das ist ein sehr guter Schritt“, sagte Nagelsmann. Ein Gefühl, das auch Tim Kleindienst nach seinen Premieren-Toren teilte. „Jeder hat Bock, jeder hat Lust, geht ans Limit. Das ist schon schön zu sehen, dass das so aufgeht.“ (dpa/red)