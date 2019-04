Auftakt-Aus für Alexander Zverev in Barcelona

Alexander Zverev ist beim Herrentennis-Turnier in Barcelona schon in seinem Auftaktmatch gescheitert.

Der beste deutsche Tennisprofi unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry nach einem vergebenen Matchball 6:3, 5:7, 6:7 (5:7) und schied damit nach einem Freilos in der zweiten Runde aus. Der Weltranglisten- Dritte war nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-Turnier in der vorigen Woche in Monte Carlo dank einer Wildcard in Barcelona dabei und dort an Nummer zwei hinter dem spanischen Seriensieger Rafael Nadal gesetzt.

Zverev wollte sich nach einer Erkrankung und nicht zufriedenstellenden Ergebnissen in den vergangenen Wochen weitere Spielpraxis holen. (dpa)