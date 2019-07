Sport Australier Ewan gewinnt 16. Etappe der Tour de France

Caleb Ewan hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 24 Jahre alte Australier setzte sich am Dienstag in einem Massensprint in Nimes durch und feierte damit seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Die Plä…