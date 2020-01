US-Basketball-Legende Kobe Bryant stirbt bei Hubschrauberabsturz

Der frühere NBA-Star Kobe Bryant ist Berichten zufolge bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der 41-Jährige sei am Sonntag westlich von Los Angeles verunglückt, meldeten mehrere US-Medien. Außer dem einstigen Star der Los Angeles Lakers seien vier weitere Menschen gestorben. NBA-Spieler und andere Prominente äußerten sich fassungslos über die Meldungen vom Tod des Superstars. Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich erschüttert.

Die Polizei bestätigte den Hubschrauberabsturz in der Ortschaft Calabasas, machte aber keine Angaben zur Identität der Opfer. Zuerst hatte die Website „TMZ“ Bryants Tod vermeldet, später folgten übereinstimmende Berichte der Sender ESPN und CNN sowie der „Los Angeles Times“, die sich auf ungenannte Quellen beriefen.

Tragic helicopter crash today in @CityofCalabasas area. We know there are many questions, unfortunately the investigation will be lengthy, and it will take a great deal of time to get those answers. pic.twitter.com/97A10FJdQN

