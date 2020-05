Bayern baut Vorsprung mit Sieg im Spitzenspiel beim BVB aus

Der FC Bayern München hat mit einem Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht.Die Münchner setzten sich am Dienstag mit 1:0 (1:0) beim BVB durch und vergrößerten ihren…

Die Münchner setzten sich am Dienstag mit 1:0 (1:0) beim BVB durch und vergrößerten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze sechs Spieltage vor Saisonende auf sieben Punkte. Nationalspieler Joshua Kimmich erzielte in der Partie, die wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer stattfand, mit einem sehenswerten Lupfer den einzigen Treffer für die Gäste (43. Minute).

Der BVB erspielte sich nur wenige Torchancen und könnte am Mittwoch von RB Leipzig von Rang zwei verdrängt werden. (dpa)