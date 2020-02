Bayern-Stürmer Perisic fällt verletzt aus

Der siebte Fall des Coronavirus in Deutschland wurde am Freitag (31.1) gemeldet. In China wurde der Virus am Mittwoch (29.1) offiziell in allen Provinzen bestätigt. Der Leiter der WHO-Notfallprogramme, Michael Ryan, betonte bereits Mittwoch, dass nun "die ganze Welt in Alarmbereitschaft sein" müsse. Alle Entwicklung im Newsticker. Mehr»