Bestzeit für Vettel im Regentraining von Budapest

Sebastian Vettel hat zum ersten Mal in dieser Saison die schnellste Runde in einem Freien Training gedreht. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies am Freitagnachmittag im Regen auf dem Hungaroring den WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas auf den zweiten Platz.

Vettel war in seinem Ferrari 0,272 Sekunden schneller. Auf Rang drei kam Carlos Sainz im McLaren mit allerdings schon über 1,3 Sekunden Rückstand auf Vettel. Bei schweren und sich verändernden Bedingungen auf einer nassen Strecke verzichtete Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes auf eine gezeitete Runde. (dpa)