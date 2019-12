Sport Biathlet Doll: «Kein so toller Saison-Einstieg»

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat die deutschen Biathleten nach ihrem durchwachsenen Start in den WM-Winter in die Pflicht genommen.„Es ist kein so toller Saison-Einstieg, das muss man schon so ehrlich sagen“, sagte Doll beim Weltcup-Auftakt in Ö