Sport Bielefeld an Zweitliga-Spitze – VfB patzt in Sandhausen

Armina Bielefeld hat seinen Siegeszug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und ist an die Tabellenspitze zurückgekehrt.Die Ostwestfalen gewannen am Sonntag durch einen Doppelschlag von Torjäger Fabian Klos (48./49.) sowie Andreas Voglsammer…