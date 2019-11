Sport Bierhoff: «Sind keiner der Top-Favoriten bei der EM»

Oliver Bierhoff hatte am Montag viel zu tun. Am Mittag sprach er bei einem Medien-Workshop in Berlin, am Abend auf einer Bühne der «Rheinischen Post» in Düsseldorf. Und er verriet dabei unter anderem: Bei der EM im kommenden Jahr ist das DFB-Team Außenseiter.