Sport Brustschwimmer Koch gewinnt Bronze

Brustschwimmer Marco Koch hat dem deutschen Team am zweiten Tag der Kurzbahn-EM in Schottland die zweite Medaille beschert.Der 29-Jährige schlug in Glasgow im 200-Meter-Rennen nach 2:02,87 Minuten an, gewann Bronze und musste sich nur dem niederlä