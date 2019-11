„Leverkusen ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr aggressiv nach vorne verteidigt, so wie wir auch spielen wollen“, sagte Bayerns Trainer Hansi Flick. Die Erfolgsfigur der Münchner erwartet sich gegen die Werkself eine wieder einmal tadellose Vorstellung. Dabei baut er klarerweise auf seinen besten Torjäger: Robert Lewandowski.

Der Pole ist derzeit nicht zu halten. Er trifft fast schon nach Belieben und bringt die Bayern zurück auf die Erfolgswelle. Bisher hat der Man aus Polen wettbewerbsübergreifend 27 Tore erzielt bei nur 20 Spielen.

Lewandowski „hat alles“

„Er hat alles, was einen guten Stürmer ausmacht. Es ist einfach schön, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben. Er arbeitet hart an dem, was er im Spiel dann umsetzt. Für mich ist er der beste Stürmer der Welt“, lobt Flick seinen Stürmer „Lewa“.

Bayer Leverkusen ist derzeit nur Neunter in der Tabelle. Die Mannschaft des niederländischen Trainers Peter Bosz gilt als unangenehm und schwer auszurechnen. Die Werkself hat zuletzt in der Champions League bei Lok moskau 2:0 gewonnen, spielte jedoch zuvor in der Bundesliga 1:1 gegen Freiburg. Ab 18:30 Uhr gibt es diese Partie wieder im Epoch Times Liveticker. (cs)