Der Rekordmeister konnte zuletzt bei SC Freiburg mit 3:1 gewinnen. Ein wichtiger Sieg, bei dem man laut Trainer Hans Dieter Flick „das Glück erzwungen hatte“. In der 90 Minute konnten die Münchner durch Debütant Zirkzee und Gnabry das Spiel doch noch für sich entscheiden.

„Es waren zwei komplett verschiedene Hälften. In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen können. In der zweiten Halbzeit hat es Freiburg sehr gut gemacht. Das haben wir glücklich überstanden“, sagte Flick nach dem Arbeitserfolg in Freiburg.

Der aktuelle Gegner wird jedoch für die Bayern ebenfalls unangenehm sein. VfL Wolfsburg war lange Zeit ungeschlagen in der Bundesliga unterwegs und konnte zuletzt im eigenen Stadion ein 1:1 gegen Schalke herausholen. Die Elf von Trainer Oliver Glasner könnte personell angeschlagen in das bevorstehende Spiel gehen. Weghorst hat Fieber, Ginczek hat Halsschmerzen.

„Ein Einsatz wird sich voraussichtlich erst kurzfristig entscheiden“, sagte Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner. Die Wölfe liegen derzeit auf dem neunten Platz in der Bundesliga Tabelle. Ab 15:30 Uhr geht es bei Epoch Times los mit dem Liveticker. (cs)