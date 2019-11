Borussia Dortmund hat nach dem 2:1 im DFB Pokal wieder Selbstvertrauen für die Bundesliga getankt. Der BVB gewann im Pokal gegen Tabellenführer Mönchengladbach und ist in der Bundesliga Sechster. Jetzt geht es gegen den bisher ungeschlagenen VfL Wolfsburg. Eine große Herausforderung für die Schwarz-Gelben, auch wenn man im Signal Iduna Park antritt.

In Dortmund wollen die Kritiken in Richtung Trainer Lucien Favre nicht abreißen. Der Schweizer wird seit Wochen mit einer Absetzung als Trainer in Verbindung gebracht. Das 2:1 im Pokal gegen Gladbach brachte ihm Zeit. Der ansonsten sehr intovertierte Schweizer gibt nur wenige Kommentare dazu ab und hält sich bewusst im Hintergrund. „Wolfsburg hat in der Meisterschaft noch nicht verloren. Das sagt alles“, sagt der Trainer des BVB.

Herbe Klatsche für Wolfsburg im Pokal

Wolfsburg musste zuletzt im Pokal eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Die Grün-Weißen unterlagen RB Leipzig klar mit 1:6. Eine herbe Enttäuschung, die für Trainer Oliver Glasner zum richtigen Zeitpunkt kam. In der Bundesliga ist Wolfsburg immer noch ungeschlagen und nicht umsonst ist man derzeit Vierter in der Tabelle.

„Es ist wichtig, dass wir körperlich und geistig auf der Höhe sind und dieses Spiel abhaken“, sagte Glasner vor der BVB-Partie. Er erwartet keine bleibenden Schäden im Mannschaftsgefüge nach der derben Pleite. Zudem sind außer den Langzeitverletzten alle Topspieler an Bord. „Die Spieler, die zuletzt fit waren, sind alle an Bord“, erklärt ein erleichterter Österreicher.

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg beginnt um 15:30 Uhr und wird bei Epoch Times im Liveticker kommentiert. Ab 15 Uhr geht es hier los. (cs)