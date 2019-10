Borussia Dortmund wurde zuletzt in den Medien und von vielen Experten stark kritisiert. Die BVB Kicker hatten nach dem 2:2 in Frankfurt gegen Eintracht zuletzt ebenfalls nur ein 2:2 zuhause gegen Werder Bremen geholt. Wie so oft wurde die Mentalität im schwarz-gelben Team bemängelt. Ein Kritikpunkt, der innerhalb der Borussia Mannschaft für Kopfschütteln sorgt.

Für Dortmund gab es im Vorfeld zudem eine personelle Hiobsbotschaft. Paco Alcacer machte die Reise nach Prag nicht mit. Er laboriert an einer leichten Reizung der Achillessehne und wird gewissermaßen international erst einmal geschont. Andererseits wird Abwehrchef Mats Hummels in die Mannschaft zurückkehren. Er fehlte beim 2:2 gegen Werder Bremen.

Dortmund muss in Prag liefern

Nach dem 0:0 zuhause zum Auftakt der Champions League gegen den FC Barcelona, könnte sich Dortmund eine tolle Ausgangsposition schaffen. Mit einem Sieg in Prag wäre man auf Kurs in Richtung Achtelfinale. Der tschechische Double Gewinner gilt jedoch zuhause als nur schwer bezwingbar. Keine leichte Aufgabe für die mental etwas angeschlagenen Dortmunder.

„Mentalität ist der große Bruder vom Stellungsfehler“, sagte Mats Hummels in Bezug auf die Kritik. „Das Wort wird benutzt, wenn man nicht weiß, was eigentlich passiert ist.“ Mats Hummels stößt nicht als Einzigem die vermeintlich mentale Schwäche sauer auf. Sportvorstand Watzke forderte zuletzt bessere Ergebnisse seiner Schützlinge. Die Partie in Prag gibt es bei Epoch Times wieder im Liveticker. Spielbeginn ist 18:55 Uhr. (cs)