Barcelona empfängt Borussia Dortmund zum großen Duell um den Achtelfinaleinzug. Die Katalanen sind der große Favorit, denn beim BVB spricht man derzeit von einer Krise. Die Dortmunder holten nur ein 3:3 gegen Paderborn. In der Bundesliga ist die Borussia aktuell Sechster der Tabelle – hinter dem Rivalen Schalke.

Bei Dortmund wird erneut die Trainerdiskussion angeheizt. Der Schweizer Lucien Favre ist angezählt und bei den Schwarz Gelben orciert man bereits eine neue Lösung. Welche dasgenau ist, will man noch nicht öffentlich kundtun. Jedoch scheinen die Tage von Favre bei einer Pleite in Barcelona und am Wochenende gegen Hertha gezählt zu sein.

Dortmund spielt für Favre

Somit muss die Borussia gegen Barcelona wohl einen Sieg einfahren. Vor allem geht es hier um den Einzug in das Champions LEague Achtelfinale. Hinter Barcelona und Dortmund lauert in der Tabelle noch Inter. Ab 21 Uhr gibt es bei Epoch Times wieder den Liveticker zum Champions League Spiel. (cs)