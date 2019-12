Das letzte Gruppenspiel der Bayern in der Champions League vor der winterpause steht unter keinem positiven Stern. Die Münchner kämpfen mit zwei Bundesliga Niederlagen in Folge. Zunächst gewann Leverkusen in München, dann drehte Mönchengladbach das Spiel gegen die Bayern. In der Bundesliga ist der Rekordmeister auf Rang 7 zurück gefallen.

„Wir müssen in die Erfolgsspur zurück“, forderte Sportdirektor Hasan Salihamidzic unmissverständlich. Die Bayern blicken etwas sorgenvoll auf das Duell mit Tottenham. Längst ist das 7:2 in London vergessen. Das damalige Schützenfest brachte die Fachwelt zum Jubeln. Seitdem hat sich viel geändert. Hansi Flick hat Niko Kovac beerbt, nach einer Top Serie von vier Spielen ohne Niederlage (Torverhältnis 16:0), brachten die letzten beiden Niederlagen Katerstimmung in das Lager der Münchner.

Mourinho ist bereit und motiviert

Bei Tottenham denkt Neo Trainer Jose Mourinho daran, seine Elf mit Spielern aus dem B-Kader zu spicken. Im Hinblick auf das 2:7-Hinspiel gibt sich der Portugiese gewohnt gelöst: „Aus emotionaler Sicht bin ich entspannt.“ Und er fügt kurz und prägnant hinzu: „Ich bin motiviert, ich bin bereit.“ Die Spurs werden sich, trotz des bereits fixierten Aufstieges in das Achtelfinale, nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen lassen.

Die direkten Duelle im Jahr 2019:

Tottenham – Bayern 2:7 (Champions League)

Tottenham-Bayern 6:5 nach Elfmeterschießen (Audi Cup Finale)

Die Engländer holten in fünf Pflichtspielpartien unter Mourinho vier Siege. Darunter das 4:2 gegen Olympiakos in der Champions League. Hier holte man einen 0:2-Rückstand eindrucksvoll auf. Obwohl beide Mannschaften bereits im Achtelfinale stehen. kann man von einer spannenden Partie ausgehen. Bei Epoch Times gibt es ab 21 Uhr wieder den Liveticker. (cs)