Inter gegen Dortmund steht in den Startlöchern. Die Borussia aus Dortmund reist als Tabellenführer der Champions League Gruppe F nach Mailand. Der BVB befindet sich aber in einer schwierigen Phase, schreibt man doch den Schwarz-Gelben mentale Probleme zu. Zudem hat der Bundesligaklub personelle Probleme. Marco Reus ist noch immer grippegeschwächt und Paco Alcacer fehlt vermutlich auf der Stürmerposition. Der englische Youngster Jadon Sancho kehrt aber nach seiner Suspendierung zurück.

Inter hingegen hat erst einen Zähler geholt. Die Mailänder wollen im eigenen San Siro Stadion einen klassischen Fehlstart verhindern. Dortmund will nach dem erlösenden Sieg in der Bundesliga gegen Gladbach nachlegen. Ein Sieg in Mailand gegen Inter wäre eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.

Entscheidungspartie Inter gegen Dortmund

Die Fans blicken schon ein paar Tage weiter. Das Revierderby gegen FC Schalke 04 steht auf dem Plan. Bezeichnend, dass der Belgier Axel Witsel erinnert: „Wir dürfen nur an Inter denken.“ Er führt weiter aus: „Das Spiel ist sehr wichtig für unsere Champions-League-Saison.“ Es soll laut dem Belgier der nächste Schritt gemacht werden.

Sportdirektor Michael Zorc ergänzt: „Wir wissen, dass die beiden Duelle mit Inter enorm wichtig sind. Da geht es wohl um die Entscheidung, wer am Ende weiterkommt.“ Sollte Dortmund in Mailand gewinnen, hätte man Inter schon um sechs Punkte distanziert. Wichtig ist für den BVB, Inter auf Abstand zu halten. Minimalziel sei eine Punkt. Ab 21 Uhr geht es bei Epoch Times wieder los mit dem Liveticker zum Spiel. (cs)