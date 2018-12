Sport Cross zieht bei Darts-WM ins Achtelfinale ein

Der Engländer Rob Cross darf bei der Darts-WM in London weiter auf die Titelverteidigung hoffen.Der amtierende Champion besiegte am Sonntagabend in der dritten Runde Cristo Reyes aus Spanien klar mit 4:0 und steht damit im Achtelfinale des…