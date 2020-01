Deutsche Handballer besiegen Island im EM-Test mit 33:25

Die deutschen Handballer haben sich im vorletzten Länderspiel vor dem Beginn der EM-Endrunde Selbstvertrauen geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop siegte in Mannheim gegen Island 33:25 (16:13).

Beste deutsche Werfer waren vor 12.037 Zuschauern in der ausverkauften Arena Uwe Gensheimer und Paul Drux mit jeweils vier Toren. Am kommenden Montag steht in Wien noch die EM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber Österreich an, ehe die DHB-Auswahl am 7. Januar nach Trondheim fliegt. Dort sind die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Lettland die Vorrundengegner. (dpa)