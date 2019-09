Deutsche Volleyballer verpatzen EM-Auftakt

Die deutschen Volleyballer haben ihren EM-Auftakt komplett verpatzt. Der Vize-Europameister von 2017 unterlag in seinem ersten Gruppenspiel Serbien völlig verdient mit 0:3 (21:25, 17:25, 15:25).

Die verkrampft wirkende deutsche Mannschaft fand am Freitag vor einer Minikulisse in der Arena Palais 12 in Brüssel nie ihren Rhythmus und leistete sich zu viele Aufschlagfehler. Ruben Schott war mit acht Punkten gegen den nominell stärksten Kontrahenten in Gruppe B bester deutscher Angreifer. Die Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani will nun am Samstag (17.30 Uhr/Sport1+) gegen Co-Gastgeber Belgien ihren ersten Sieg holen. (dpa)