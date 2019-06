Sport Deutschland in FIFA-Weltrangliste nun Elfter

Das Team von Ex-Weltmeister Deutschland ist nach den jüngsten Siegen in der EM-Qualifikation in der FIFA-Weltrangliste um zwei Plätze vorgerückt.Die Mannschaft, die in Weißrussland mit 2:0 und gegen Estland mit 8:0 gewann, wird in der vom Fuß…