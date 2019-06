Draxler fordert Geduld beim Neuaufbau der Nationalelf

Julian Draxler bittet die deutschen Fans beim Aufbau einer wieder titelfähigen deutschen Fußball-Nationalmannschaft um Geduld.

„Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis wir auf dem Niveau wie 2014 oder 2016 sind“, sagte der Offensivspieler von Paris Saint-Germain im Trainingslager der DFB-Auswahl im niederländischen Venlo.

„Wir fangen gerade an, eine neue Mannschaft aufzubauen. Nach der schlechten WM musste sich auch etwas ändern. Wir sind hochmotiviert, bei den nächsten großen Aufgaben wieder besser abzuschneiden“, sagte der 25-Jährige mit dem Blick Richtung EM 2020.

Draxler könnte am 8. Juni in Borissow gegen Weißrussland sein 50. Länderspiel bestreiten. Mehr Einsätze im aKtuellen DFB-Kader weist nur Kapitän Manuel Neuer (86 Länderspiele) auf. Draxler war schon beim WM-Titelgewinn dabei. 2017 führte er ein junges deutsches Team in Russland als Kapitän zum Gewinn des Confederations Cup. „Ich habe mit der Nationalmannschaft schon zwei Titel geholt. Darauf bin ich stolz“, sagte der Profi von Paris Saint-Germain.

Der ehemalige Schalker bezeichnete das 3:2 gegen die Niederlande zum Start in die EM-Qualifikation als „Riesenschritt nach vorne“. Das kurzfristige Ziel seien nun „sechs Punkte“ in den Partien gegen Weißrussland und am 11. Juni in Mainz gegen Estland. (dpa)